МИД назвало объявление Зеленского в розыск свидетельством отчаяния России

Зеленского объявили в розыск в РФ

Сегодня, 4 мая, российские СМИ со ссылкой на данные базы МВД РФ сообщили, что Зеленского объявили в российский розыск. Основанием для розыска якобы стало уголовное дело, возбужденное против украинского президента. В комментарии РБК-Украина спикер президента Сергей Никифоров посоветовал россиянам поискать сначала здравый смысл.

До этого россияне объявляли в розыск военных командующих Валерия Залужного и Александра Сырского, а также главу СБУ Василия Малюка.

Также в российском розыске находится судья Международного уголовного суда, издавший ордер на арест Путина.

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