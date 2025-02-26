ua en ru
Ср, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не було понад два роки. В Угорщині розпочав роботу новий посол України

Середа 26 лютого 2025 17:44
UA EN RU
Не було понад два роки. В Угорщині розпочав роботу новий посол України Фото: Федір Шандор розпочав роботу послом України в Угорщині (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)
Автор: Тетяна Степанова

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор розпочав роботу. У середу, 26 лютого, він вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Угорщині.

Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.

"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку. Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин", - додали у посольстві.

Федір Шандор - "професор з окопів"

Федір Шандор - українець угорського походження родом з Закарпатської області. Він добровільно пішов на фронт у лютому 2023 року, боєць 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

Шандор також є професором Ужгородського національного університету. У мережі його називають "професором з окопів". Ще у 2022 році у мережі з'явилися кадри, як Шандор в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам прямо з окопів.

Посол України в Угорщині

Нагадаємо, посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року на тлі складних відносин між державами. У липні 2022 року Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп..

У грудні 2024 року Зеленський призначив нового посла України в Угорщині. Ним став український доброволець з Закарпаття Федір Шандор. Його кандидатуру Угорщина затвердила ще у серпні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
NEWS
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації