МЗС Молдови висловило протест Росії через падіння дронів та втручання у вибори

Міністерство закордонних справ Молдови вручило новопризначеному послу Росії Олегу Озерову ноту протесту. Причина - втручання РФ у вибори та падіння двох російських безпілотників на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Молдови.
"МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що МЗС неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії та утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови.
Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.
"Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії. Посла попередили, що такі агресивні діє є серйозним порушенням і недружнім жестом РФ, оскільки ці дрони несуть загрозу життю громадян", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вранці 10 листопада повідомляли, що десяток безпілотників збилися з курсу і залетіли на територію Білорусі та Молдови.
Вдень стало відомо, що на території Молдови було виявлено один безпілотник росіян. Трохи пізніше знайшли другий.
У МЗС Молдови "рішуче засудили" падіння російських дронів на території країни.
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