У МЗС Молдови відреагували на заклик Придністров'я до Росії про "захист"

"Такі заяви робилися, робляться і, ймовірно, робитимуться знову", - впевнений він.

Попшой додав, що Молдова, безумовно, залишається мішенню для Росії, у тому числі в контексті виборів президента і референдуму про європейську інтеграцію, що наближаються.

"Вже деякий час ми спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію та просувати наративи, які суперечать національним інтересам та інтересам молдавських громадян. Однак Молдова за ці два роки зміцнила своє становище, наші держструктури стають все більш стійкими до гібридних атак. Громадяни навчаються не дозволяти маніпулювати собою", - додав він.

Глава МЗС Молдови прокоментував і дипломатичні відносини з Москвою.

"З огляду на .... варварську агресію Росії проти України, у нас немає інших варіантів, крім зниження рівня дипломатичних відносин. ...До тих часів, поки хтось порушує міжнародне право, щодня вбиває мирних жителів і руйнує їх вдома, таке не можна Тому Молдова залишається прихильницею України, її територіальної цілісності та суверенітету", - констатував він.

Заклик Придністров'я про "захист": що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії. 28 лютого депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" звернулися до Росії з проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

У Держдепі заявили на це, що США підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Своєю чергою, радник Офісу президента Михайло подоляк зазначив, що такі дії "абсолютно не мають сенсу".