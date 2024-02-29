В МИД Молдовы отреагировали на призыв Приднестровья к России про "защиту"

"Такие заявления делались, делаются и, вероятно, будут делаться снова", - уверен он.

Попшой добавил, что Молдова, безусловно, остается мишенью для России, в том числе в контексте приближающихся выборов президента и референдума о европейской интеграции.

"Уже некоторое время мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию и продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам и интересам молдавских граждан. Однако Молдова за эти два года укрепила свое положение, наши госструктуры становятся все более устойчивыми к гибридным атакам. Граждане учатся не позволять манипулировать собой", - добавил он.

Глава МИД Молдовы прокомментровал и дипломатические отношения с Москвой.

"Учитывая .... варварскую агрессию России против Украины, у нас нет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений. ...До тех пор, пока кто-то нарушает международное право, ежедневно убивает мирных жителей и разрушает их дома, такое нельзя терпеть. Поэтому Молдова остается сторонницей Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", - констатировал он.

Призыв Приднестровья про "защиту": что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля якобы будут просить Путина о присоединении к России. 28 февраля депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" обратились в Россию с просьбой о защите в условиях "ужесточения давления Молдовы"

В Госдепе заявили на это, что США поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за событиями вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики". В свою очередь, советник Офиса президента Михаил подоляк отметил, что такие действия "совершенно бессмысленны".