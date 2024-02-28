ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Держдепі США відреагували на заклик Придністров'я до Росії щодо "захисту"

Вашингтон, Середа 28 лютого 2024 21:39
UA EN RU
У Держдепі США відреагували на заклик Придністров'я до Росії щодо "захисту" Фото: Метью Міллер, cпікер Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Меттью Міллера.

Міллера попросили прокоментувати сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії із проханням про "захист від Молдови".

Спікер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

"Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що сьогодні, 28 лютого, депутати Придністров'я мали на з'їзді попросити російського диктатора Володимира Путіна про входження до складу РФ.

Але цього так і не сталося. Так звана ПМР просто закликала Росію до "захисту від Молдови".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що такий результат є провалом для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Молдова
NEWS
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС