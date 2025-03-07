МЗС про іноземний контингент для України: важливо розширити дискусію про небо і море

Україна хоче, щоб іноземний контингент інших країн був розміщений не лише на суходолі. Важливо також забезпечити безпеку у повітрі та на морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу.
За його словами, дискусія щодо іноземного контингенту ще триває, вона досі має загальний характер.
"В ній (дискусії, - ред.) на закритих зустрічах лунають певні цифри. Але це обговорення різних можливих цифр, бо багато невідомих в цій формулі щодо того, кого й куди розміщувати. Ми вважаємо, що дуже важливо розширити цю дискусію не лише на суходіл, а також на небо та на море", - сказав речник.
Тихий зазначив, що якщо партнери готові відправляти свої військові контингенти для гарантування миру та безпеки в Україні, то варто розглянути присутність в повітрі і на морі.
"Це означає їхні літаки, їхні інші засоби на морі. Це дуже важливо, тому що насправді ця війна показала, що вона розгортається у всіх площинах, і особливо в повітряній, вночі ми це все бачили. Тому ми цю дискусію з партнерами продовжуємо і знаємо, що низка країн, не лише Європи, до речі, висловлює готовність, тобто гіпотетичну можливість, гіпотетичну готовність відправити свої контингенти в Україну", - вказав він.
Речник МЗС додав, що для ухвалення відповідного рішення потрібний широкий консенсус різних країн, зокрема в Європі і США. Україна продовжує працювати над тим, щоб був сформований консенсус.
"І знову ж таки, закликаю звернути увагу саме на повітряні і морські компоненти. Тому що, звісно, присутність військ на суходолі, вона може бути стримуючим фактором, але от безпека в небі, на морі, вони не менше, може навіть більш важливі, ніж присутність просто військових на суходолі. Тому є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці і навіть за межами Європи і Північної Америки, які готові гіпотетично попередньо брати участь в таких контингентах для забезпечення миру та безпеки", - наголосив Тихий.
Він також відзначив лідерство Франції та президент Еммануеля Макрона у цьому питанні. Він подякував Парижу за рішучість.
Нагадаємо, що Франція першою заговорила про необхідність направлення миротворчого контингенту до України для забезпечення миру. Відомо, що до обговорення цього питання також активно приєднатися Британія.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що США також повинні брати участь у миротворчій місії. Але в адміністрації Дональда Трампа виключили таку можливість.
Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих". Її головна мета - зібрати країни, які готові відправити військових до України для забезпечення миру.
За даними Sky News, британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Також, за інформацією ЗМІ, Туреччина готова обговорювати направлення своїх військ до України.
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