МЗС про іноземний контингент для України: важливо розширити дискусію про небо і море

За його словами, дискусія щодо іноземного контингенту ще триває, вона досі має загальний характер.

"В ній (дискусії, - ред.) на закритих зустрічах лунають певні цифри. Але це обговорення різних можливих цифр, бо багато невідомих в цій формулі щодо того, кого й куди розміщувати. Ми вважаємо, що дуже важливо розширити цю дискусію не лише на суходіл, а також на небо та на море", - сказав речник.



Тихий зазначив, що якщо партнери готові відправляти свої військові контингенти для гарантування миру та безпеки в Україні, то варто розглянути присутність в повітрі і на морі.

"Це означає їхні літаки, їхні інші засоби на морі. Це дуже важливо, тому що насправді ця війна показала, що вона розгортається у всіх площинах, і особливо в повітряній, вночі ми це все бачили. Тому ми цю дискусію з партнерами продовжуємо і знаємо, що низка країн, не лише Європи, до речі, висловлює готовність, тобто гіпотетичну можливість, гіпотетичну готовність відправити свої контингенти в Україну", - вказав він.

Речник МЗС додав, що для ухвалення відповідного рішення потрібний широкий консенсус різних країн, зокрема в Європі і США. Україна продовжує працювати над тим, щоб був сформований консенсус.

"І знову ж таки, закликаю звернути увагу саме на повітряні і морські компоненти. Тому що, звісно, присутність військ на суходолі, вона може бути стримуючим фактором, але от безпека в небі, на морі, вони не менше, може навіть більш важливі, ніж присутність просто військових на суходолі. Тому є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці і навіть за межами Європи і Північної Америки, які готові гіпотетично попередньо брати участь в таких контингентах для забезпечення миру та безпеки", - наголосив Тихий.

Він також відзначив лідерство Франції та президент Еммануеля Макрона у цьому питанні. Він подякував Парижу за рішучість.