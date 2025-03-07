МИД об иностранном контингенте для Украины: важно расширить дискуссию о небе и море

По его словам, дискуссия об иностранном контингенте еще продолжается, она до сих пор носит общий характер.

"В ней (дискуссии, - ред.) на закрытых встречах звучат определенные цифры. Но это обсуждение различных возможных цифр, потому что много неизвестных в этой формуле относительно того, кого и куда размещать. Мы считаем, что очень важно расширить эту дискуссию не только на сушу, а также на небо и на море", - сказал спикер.



Тихий отметил, что если партнеры готовы отправлять свои военные контингенты для обеспечения мира и безопасности в Украине, то стоит рассмотреть присутствие в воздухе и на море.

"Это означает их самолеты, их другие средства на море. Это очень важно, потому что на самом деле эта война показала, что она разворачивается во всех плоскостях, и особенно в воздушной, ночью мы это все видели. Поэтому мы эту дискуссию с партнерами продолжаем и знаем, что ряд стран, не только Европы, кстати, выражает готовность, то есть гипотетическую возможность, гипотетическую готовность отправить свои контингенты в Украину", - указал он.

Спикер МИД добавил, что для принятия соответствующего решения нужен широкий консенсус разных стран, в частности в Европе и США. Украина продолжает работать над тем, чтобы был сформирован консенсус.

"И опять же, призываю обратить внимание именно на воздушные и морские компоненты. Потому что, конечно, присутствие войск на суше, оно может быть сдерживающим фактором, но вот безопасность в небе, на море, они не менее, может даже более важны, чем присутствие просто военных на суше. Поэтому есть ряд конкретных государств в Европе, Северной Америке и даже за пределами Европы и Северной Америки, которые готовы гипотетически предварительно участвовать в таких контингентах для обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул Тихий.

Он также отметил лидерство Франции и президента Эммануэля Макрона в этом вопросе. Он поблагодарил Париж за решительность.