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МЗС - міністру Угорщини: ви не в тій позиції, аби вирішувати про переговори України

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 10:26
МЗС - міністру Угорщини: ви не в тій позиції, аби вирішувати про переговори України Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина не може диктувати Україні умови щодо мирних переговорів, оскільки Будапешт замість допомоги обрав іншу сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Спікер дорікнув міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто за те, що він відвідує країни-агресорки Росію та Білорусь, проте закликає до мирних переговорів.

"Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори України. Будапешт мав можливість допомогти, проте зайняв проросійську сторону.

"Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад", - додав Ніколенко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що президент США Джо Байден та російський диктатор Володимир Путін повинні "зробити послугу людству", провівши переговори. На його думку, це могло б закінчити війну в Україну.

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