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МИД - министру Венгрии: вы не в той позиции, чтобы решать о переговорах Украины

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 10:26
МИД - министру Венгрии: вы не в той позиции, чтобы решать о переговорах Украины Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия не может диктовать Украине условия мирных переговоров, поскольку Будапешт вместо помощи избрал другую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Спикер упрекнул министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за то, что он посещает страны-агрессорки Россию и Беларусь, однако призывает к мирным переговорам.

"Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - отметил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры Украины. Будапешт имел возможность помочь, однако занял пророссийскую сторону.

"Если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, имеем совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - добавил Николенко.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин должны "оказать услугу человечеству", проведя переговоры. По его мнению, это могло бы завершить войну в Украине.

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