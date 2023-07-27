МЗС Литви закликало посилити нові санкції проти Білорусі

"Після річної перерви було затверджено нові санкції проти Білорусі - сталося те, що давно мало статися. Білорусь підтримує російську агресію в Україні, ситуація з правами людини продовжує погіршуватися, а територія Білорусі використовується для обходу санкцій проти Росії", - заявив він.

Міністр додав, що новий пакет європейських санкцій вводить нові обмеження на товари подвійного призначення. За його словами, санкції проти авіаційних запчастин допоможуть запобігти "появі таких товарів на полі бою", а також боротися з обходом санкцій проти Росії через Білорусь.

"Однак ми не можемо сидіти, склавши руки, - інша частина санкційного пакета має бути прийнята негайно. Сподіваюся, нам не доведеться чекати цього також довго", - підкреслив Ландсбергіс.

Санкції проти Білорусі

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі . Оскільки деякі європейські країни хотіли зняти вже запроваджені обмеження, зокрема щодо калійних добрив.

18 липня стало відомо, що Європейський союз все ж таки введе нові санкції проти Білорусі, які не могли прийняти з січня.

При цьому напередодні посли країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Білорусі, який включає обмеження проти авіації та товарів подвійного призначення.

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