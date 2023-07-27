RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Литвы призвал ужесточить новые санкции против Беларуси

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После утверждения Европейским союзом новых санкций против Беларуси, они должны быть ужесточены.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси - произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территория Беларуси используется для обхода санкций против России", - заявил он.

Министр добавил, что новый пакет европейских санкций вводит новые ограничения на товары двойного назначения. По его словам, санкции против авиационных запчастей помогут предотвратить "появление таких товаров на поле боя", а также бороться с обходом санкций против России через Беларусь.

"Однако мы не можем сидеть, сложа руки, - остальная часть санкционного пакета должна быть принята немедленно. Надеюсь, нам не придется ждать этого также долго", - подчеркнул Ландсбергис.

Санкции против Беларуси

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. Поскольку некоторые европейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский союз все же введет новые санкции против Беларуси, которые не могли принять с января.

При этом накануне послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Беларуси, который включает в себя ограничения против авиации и товаров двойного назначения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваСанкции против РоссииВойна России против Украины