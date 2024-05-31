В МЗС Литви висловились щодо ударів України по російських цілях в Білорусі

"Я маю на увазі, що Україна має мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", - заявив міністр.

Удари по території Росії

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, партнери України надають Києва не лише гуманітарну, але й фінансову та військову допомогу. Останнє надавалось за умови незастосування зброї проти російської території. Останнім часом дедалі більше союзників почали переглядати своє рішення, але є й ті, хто продовжує наполягати на своєму.

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.