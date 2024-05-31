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В МЗС Литви висловились щодо ударів України по російських цілях в Білорусі

Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна мати можливість завдавати удари по російських цілях, якщо ворог перемістить їх до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Габріелюса Ландсбергіса в коментарі "Радіо Свобода".

"Я маю на увазі, що Україна має мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", - заявив міністр. 

Удари по території Росії 

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, партнери України надають Києва не лише гуманітарну, але й фінансову та військову допомогу. Останнє надавалось за умови незастосування зброї проти російської території. Останнім часом дедалі більше союзників почали переглядати своє рішення, але є й ті, хто продовжує наполягати на своєму. 

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.

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