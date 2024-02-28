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МЗС Литви про відправку західних військ до України: Ініціатива заслуговує уваги

Фото: Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ініціатива щодо можливості розміщення західних сухопутних військ в Україні - заслуговує на увагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", - написав голова Міністерства закордонних справ Литви. 

Розміщення західних військ в Україні 

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання. Водночас проти цієї ініціативи виступили Німеччина, Чехія, Іспанія й Італія. Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про це, реакції інших лідерів та про те, чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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