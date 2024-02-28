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МИД Литвы об отправке западных войск в Украину: Инициатива заслуживает внимания

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Инициатива о возможности размещения западных сухопутных войск в Украине - заслуживает внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания", - написал глава Министерства иностранных дел Литвы.

Размещение западных войск в Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу. В то же время против этой инициативы выступили Германия, Чехия, Испания и Италия. Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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