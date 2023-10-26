В Литве призвали ускорить поставку снарядов Украине: у ЕС есть ресурсы, чтобы превзойти КНДР

У Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы поставлять Украине больше артиллерийских снарядов, чем Северная Корея передает России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса .

Он напомнил, что Европейский Союз пообещал Украине 1 млн артиллерийских снарядов, однако в настоящее время было поставлено всего 300 тысяч. Между тем, Северная Корея поставила России 350 тысяч снарядов.

"У нас, безусловно, есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", - подчеркнул министр.

Передача Северной Кореей боеприпасов России

Напомним, 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества и передачи России артзапасов и оружия в обмен на технологии.

При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года снабжает Москву артснарядами и ракетами типа "Катюша".

Недавно глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея могла передать России 300-350 тысяч артиллерийских боеприпасов и этого количества хватит Москве примерно на месяц ведения боевых действий в Украине "средней интенсивности".

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина.

Боеприпасы для Украины от ЕС

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось передать Украине 1 миллион снарядов.

При этом Bloomberg сообщило, что Евросоюз отстает от своего плана по предоставлению артснарядов. На данный момент он выполнен только на 30%.

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