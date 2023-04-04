МЗС Литви про плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі: це не просто риторика

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі слід сприймати серйозно. Тому на саміті НАТО у Вільнюсі має бути дано дуже чіткий сигнал про зміцнення країн Балтії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Це не просто риторика. Насамперед, я думаю, не повинно залишитися непоміченим, що час, коли вони мають привезти зброю, - це липень. Що ще відбудеться в липні - це Вільнюський саміт НАТО. Я думаю, що вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі. Лише за кілька кілометрів від нього вони будуть тягнути старі ракети. Так що це безперечно сигнал для нас", - заявив він.

Міністр зазначив, що ядерна зброя прибуває до Калінінграда вже деякий час. Однак Ландсбергіс наголосив, що нинішня обстановка в Білорусі змінює ситуацію у сфері безпеки, і тому позиція НАТО на саміті у Вільнюсі має бути дуже чіткою.

"Ми перебуваємо в умовах, коли ядерна зброя - це майже реальність. Але, з іншого боку, те, що ми бачимо, відбувається в Білорусі, є надзвичайно серйозним. Ми маємо показати всім, хто говорить про ядерні ракети, про ядерну зброю, що НАТО ставиться до цього серйозно і будемо зміцнювати три маленькі держави, які межують з агресорами на сході та Балтійським морем на заході", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Як заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, готовий домовитися з Путіним щодо розміщення ядерної зброї в РБ "якщо це знадобиться Мінську".

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