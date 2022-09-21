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МЗС Литви про ядерний шантаж та мобілізацію в РФ: залишилася тільки тактика залякування

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ядерний шантаж та оголошення часткової мобілізації у Росії є тактикою залякування російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Танки Путіна знищено. Його кораблі було потоплено. Його літаки збиті. Тепер у нього залишилася лише тактика залякування. Ми маємо відповісти на його погрози мужністю та рішучістю", - заявив він.

Нагадаємо, Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується закликати 300 тисяч резервістів.

Прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

При цьому глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич натякнув, що Рига не допомагатиме росіянам уникнути мобілізації.

Крім того, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії – це ознака паніки у Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

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