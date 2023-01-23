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МЗС Литви: чим довше обговорюється допомога Україні, тим швидше Путін нарощує свої війська

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Вільнюс, Понеділок 23 січня 2023 21:25
МЗС Литви: чим довше обговорюється допомога Україні, тим швидше Путін нарощує свої війська Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Чим довше світова спільнота обговорюватиме, як слід чи не слід допомагати Україні, тим більше російський тиран Володимир Путін може нарощувати свої збройні сили та вбивати мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Те, що нас стримує, - це страх. Ми боїмося того, що буде, якщо Росія справді програє цю війну. В Україні немає безпрограшного сценарію. Щоб основи міжнародного права вижили, українці мають відновити та зберегти 100% своєї території та суверенітету", – написав він.

Міністр наголосив, що коли світ повністю і остаточно прийме той факт, що Росія має програти, щоб уникнути майбутніх воєн, то на решту питань про підтримку України буде набагато легше відповісти.

"Чим довше ми обговорюємо, як слід чи не слід допомагати Україні, тим більше Путін може нарощувати свої збройні сили та вбивати мирних жителів. Ось чому нам потрібно подолати свій страх перед перемогою та діяти зараз", - наголосив Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литва має намір надати Україні обладнання для боротьби з дронами.

Крім того, Литва виділить до 40 млн євро на підтримку Збройних сил України.

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