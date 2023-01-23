МИД Литвы: чем дольше обсуждается помощь Украине, тем быстрее Путин наращивает свои войска
Чем дольше мировое сообщество будет обсуждать, как следует или не следует помогать Украине, тем больше российский тиран Владимир Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.
"То, что нас сдерживает, - это страх. Мы боимся того, что будет, если Россия действительно проиграет эту войну. В Украине нет беспроигрышного сценария. Чтобы основы международного права выжили, украинцы должны восстановить и сохранить 100% своей территории и суверенитета", - написал он.
Министр подчеркнул, что когда мир полностью и окончательно примет тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы избежать будущих войн, то на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить.
"Чем дольше мы обсуждаем, как следует или не следует помогать Украине, тем больше Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей. Вот почему нам нужно преодолеть свой страх перед победой и действовать сейчас", - подчеркнул Ландсбергис.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.
Кроме того, Литва выделит до 40 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.
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