МЗС Китаю викликало посла Японії в Пекіні після саміту G7: у чому намагалися звинуватити

За його словами, Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 "у діях та спільних деклараціях, щоб очорнити та напасти на Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією", посилаючись на Спільну заяву Китаю та Японії від 1972 року.

Він також повідомив, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Китай "сильно незадоволений і рішуче виступає проти" цих дій.

"Японія має виправити своє розуміння Китаю, ухвалити стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією та дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивною позицією", - наголосив Сунь.

Кроки країн G7 щодо зменшення залежності від Китаю

В останні роки низка найбільших економік світу намагається знизити свою залежність від Китаю. З цією метою переносяться до інших країн високотехнологічні виробництва, переносяться наукові центри та стимулюється розвиток промисловості у країнах "Великої сімки".

Раніше міністр фінансів США Джанет Йєллен закликала до цілеспрямованого контролю за інвестиціями в Китай, щоб протистояти економічному тиску Пекіна щодо інших країн. Міністр фінансів Британії Джеремі Хант заявив, що країни G7 повинні протистояти економічному примусу Китаю.

Насторожено ставлячись до Китаю як до стратегічного суперника, Німеччина побоюється, що її розглядатимуть як творця фронту G7 проти Пекіна з огляду на її сильну залежність від торгівлі з цією країною. Незважаючи на це, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни Великої сімки продовжать інвестувати в китайську економіку.

У свою чергу, Китай посилює вплив у Центральній Азії. З метою пошуку нових ринків та глобальних партнерів Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.