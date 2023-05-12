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Країни G7 хочуть знизити надмірну залежність від Китаю, - Німеччина

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П'ятниця 12 травня 2023 21:43
Країни G7 хочуть знизити надмірну залежність від Китаю, - Німеччина Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Фінансові лідери країн G7 обговорили необхідність підвищення стійкості глобальних ланцюжків постачання за рахунок зниження надмірної залежності від Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, яку приводить Reuters.

Японія, яка проводить триденну зустріч G7 для обговорення ключових глобальних тем у місті Ніігата, робить нові зусилля щодо диверсифікації ланцюжків поставок за межі Китаю.

"Такі країни, як Німеччина, хотіли зменшити свою залежність від Китаю. Тут у гру вступають країни з економікою, що розвивається, і країни з низьким рівнем доходу", - сказав Лінднер.

Країни G7, ймовірно, погодяться на угоду про партнерство, щоб посилити ланцюжки постачання. Однак вони не знають, як далеко вони мають зайти у протидії Китаю. Сполучені Штати наполягають на рішучіших кроках.

Міністр фінансів Джанет Йеллен закликала до цілеспрямованого контролю за інвестиціями в Китай, щоб протистояти економічному тиску Пекіна щодо інших країн.

Насторожено ставлячись до Китаю як до стратегічного суперника, Німеччина проте побоюється, що її розглядатимуть як творця фронту G7 проти Пекіна, враховуючи її сильну залежність від торгівлі з цією країною.

За словами урядовців, Японія також скептично ставиться до ідеї контролю над інвестиціями через величезний вплив, який такий крок може вплинути на світову торгівлю та її власну економіку.

Міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що G7 має протистояти економічному примусу Китаю.

Нагадаємо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Польщу, Францію, ФРН та Росію для обговорення можливості врегулювання війни в Україні.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Китай залишається важливим партнером ЄС, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні проти України.

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