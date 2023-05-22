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МИД Китая вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7: в чем пытались обвинить

Фото: МИД Китая вызвал посла Японии после саммита G7 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем" на саммите стран "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в действиях и совместных декларациях, чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на Совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.

Он также сообщил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.

"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", - подчеркнул Сунь.

Шаги стран G7 по уменьшению зависимости от Китая

В последние годы ряд крупнейших экономик мира пытается снизить свою зависимость от Китая. С этой целью переносятся в другие страны высокотехнологичные производства, переносятся научные центры и стимулируется развитие промышленности в странах "Большой семерки".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала к целенаправленному контролю за инвестициями в Китай, чтобы противостоять экономическому давлению Пекина по отношению к другим странам. Министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что страны G7 должны противостоять экономическому принуждению Китая.

Настороженно относясь к Китаю как к стратегическому сопернику, Германия опасается, что ее будут рассматривать как создателя фронта G7 против Пекина, учитывая ее сильную зависимость от торговли с этой страной. Несмотря на это, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, страны "Большой семерки" продолжат инвестировать в китайскую экономику.

В свою очередь, Китай усиливает влияние в Центральной Азии. С целью поиска новых рынков и глобальных партнеров Китай организовал большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии.

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ЯпонияКитайG7