В МЗС Китаю відреагували на ядерні погрози Путіна, закликали зберігати стриманість

"У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", - заявив речниця МЗС Китаю.

Зокрема Мао Нін нагадала й про те, у січні 2022 року лідери п'яти країн, які володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою про те, що ядерну війну не можна починати, оскільки її неможливо виграти.

"Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", - додала вона.

Речниця МЗС Китаю наголосила на важливості зниження напруженості й стратегічних ризиків, а також закликала сторони зберігати виваженість, стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог.

Ядерні погрози Путіна

Вчора, 29 лютого, російський диктатор Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови він заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також скиглив про наслідки залучення військових країн НАТО в Україні.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, агресивну риторику диктатора, зокрема його рішення та "анонси" слід сприймати серйозно. Європейський союз, на його думку, повинен бути готовим до поганих сценаріїв.