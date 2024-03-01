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В МИД Китая отреагировали на ядерные угрозы Путина, призвали сохранять сдержанность

Фото: Мао Нин, представитель Министерства иностранных дел Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай призывает страны, обладающие ядерным оружием, действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс. В ядерной войне победителей не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время брифинга, которую цитирует "Укринформ".

"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", - заявил пресс-секретарь МИД Китая. 

В частности Мао Нин напомнила и о том, что в январе 2022 года лидеры пяти стран, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о том, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку ее невозможно выиграть.  

"Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", - добавила она. 

Пресс-секретарь МИД Китая подчеркнула важность снижения напряженности и стратегических рисков, а также призвала стороны сохранять взвешенность, сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог. 

Ядерные угрозы Путина 

Вчера, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во время речи он заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о последствиях привлечения военных стран НАТО в Украине.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, агрессивную риторику диктатора, в частности его решения и "анонсы" следует воспринимать серьезно. Европейский союз, по его мнению, должен быть готовым к плохим сценариям.

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