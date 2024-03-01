В МИД Китая отреагировали на ядерные угрозы Путина, призвали сохранять сдержанность

"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", - заявил пресс-секретарь МИД Китая.

В частности Мао Нин напомнила и о том, что в январе 2022 года лидеры пяти стран, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о том, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку ее невозможно выиграть.

"Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", - добавила она.

Пресс-секретарь МИД Китая подчеркнула важность снижения напряженности и стратегических рисков, а также призвала стороны сохранять взвешенность, сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог.

Ядерные угрозы Путина

Вчера, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во время речи он заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о последствиях привлечения военных стран НАТО в Украине.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, агрессивную риторику диктатора, в частности его решения и "анонсы" следует воспринимать серьезно. Европейский союз, по его мнению, должен быть готовым к плохим сценариям.