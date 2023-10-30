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МЗС Ізраїлю викликало посла Росії через візит ХАМАС до Москви

Понеділок 30 жовтня 2023 01:52
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МЗС Ізраїлю викликало посла Росії через візит ХАМАС до Москви Фото: Ізраїль викликав посла РФ "на килим" через візит ХАМАС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

МЗС Ізраїлю викликало посла РФ Анатолія Вікторова через нещодавній візит делегації бойовиків ХАМАС до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Представниця МЗС Сімона Гальперін заявила, що відсутність чіткого засудження дій бойовиків з боку Росії є "серйозною проблемою".

"Прийняття лідерів ХАМАС, які несуть пряму відповідальність за кривавий теракт 7 жовтня, викрадення заручників та вбивство понад 1400 ізраїльтян, є сигналом про легітимність тероризму проти ізраїльтян", - заявили в зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю.

Візит ХАМАС до Москви

На початку нападу терористів на Ізраїль президент Володимир Зеленський заявив про те, що Російська Федерація зацікавлена у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, оскільки це послаблює світову єдність. Зокрема він відзначив, що Кремль є одним із тих, хто стоїть за нападом бойовиків.

26 жовтня до Москви прибула делегація ісламістського руху ХАМАС. Відомо, що очолював її член політбюро ХАМАС Абу Марзук. Ізраїль розкритикував Росію за зустріч.

"Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників Хамаса до Москви як непристойний крок, що надає підтримку тероризму й узаконює звірства терористів ХАМАСу", - написав представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят.

У МЗС Росії заявили, що нібито обговорювали звільнення заручників у Секторі Газа, евакуацію російських громадян та інших іноземних громадян із представником ХАМАС.

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