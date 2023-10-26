До Росії з неанонсованим візитом прибула делегація ХАМАСу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " TACC ".

"Я також можу сказати й підтвердити, що представники відповідного палестинського руху перебувають із візитом у Москві. Що стосується контактів, то додатково вас проінформуємо", - заявила представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу.

Як пише Meduza, наразі невідомо з ким саме зустрічатиметься делегація. Втім, відомо, що очолює її член політбюро ХАМАС Абу Марзук.

Напад на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

Ізраїль, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Зв'язок Росії та ХАМАС

На початку нападу терористів на Ізраїль президент Володимир Зеленський заявив про те, що Російська Федерація зацікавлена у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, оскільки це послаблює світову єдність. Зокрема він відзначив, що Кремль є одним із тих, хто стоїть за нападом бойовиків.

До того ж ЗМІ повідомляли, що напад ХАМАСу "поставив крапку" у відносинах між Росією та Ізраїлем.