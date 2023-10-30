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МИД Израиля вызвал посла России из-за визита ХАМАС в Москву

Понедельник 30 октября 2023 01:52
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МИД Израиля вызвал посла России из-за визита ХАМАС в Москву Фото: Израиль вызвал посла РФ "на ковер" из-за визита ХАМАС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова из-за недавнего визита делегации боевиков ХАМАС в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Представитель МИД Симона Гальперин заявила, что отсутствие четкого осуждения действий боевиков со стороны России является "серьезной проблемой".

"Принятие лидеров ХАМАС, несущих прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, похищение заложников и убийство более 1400 израильтян, является сигналом о легитимности терроризма против израильтян", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Израиля.

Визит ХАМАС в Москву

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиков.

26 октября в Москву прибыла делегация исламистского движения ХАМАС. Известно, что возглавлял ее член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Израиль подверг критике Россию за встречу.

"Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как непристойный шаг, оказывающий поддержку терроризму и узаконивающий зверства террористов ХАМАСа", - написал представитель МИД Израиля Лиор Хаят.

В МИД России заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа, эвакуацию российских граждан и других иностранных граждан с представителем ХАМАС.

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