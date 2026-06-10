У МЗС Ірану пригрозили відповісти США за атаку
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що жодна атака з боку США не залишиться "без відповіді". Його заяву отримували після того, як США почали хвилю атак у відповідь за збитий вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х і видання CNN.
"Незважаючи на поразку на полі бою, США вирішили перевірити свою рішучість. Наші потужні збройні сили не залишать без відповіді жоден напад чи загрозу", - написав Арагчі.
Він попередив, що військам США слід покинути регіон, якщо вони хочуть бути в безпеці.
"Історія Перської затоки сповнена глав, присвячених трагічній долі тих, хто вторгся ззовні", - резюмував міністр.
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Його заява прозвучала після того, як США завдали перших ударів по іранських системах ППО і радіолокаційних системах в районі Ормузької протоки.
До слова, іранські ЗМІ стверджують, що американські удари вразили два водосховища на півдні Ірану. Тим часом CNN пише, що США почали нову хвилю ударів у відповідь.
Також важливо зазначити, що перед публікацією Арагчі, у КВІР була заява, що вони нібито запустили ракети і дрони по цілях США на Близькому Сході. Однак жодних подробиць щодо перехоплення цілей чи якихось наслідків - поки що не було.
Що передувало
Нагадаємо, 9 червня президент США Дональд заявив, що переговори з Іраном щодо угоди вже на фінальному етапі. Він навіть припустив, що угода може бути досягнута найближчими днями.
Але пізніше того ж дня він повідомив, що Іран днем раніше, у понеділок, збив американський вертоліт Apache. У зв'язку з цим він пообіцяв, що США дадуть відповідь.
До речі, прямо перед ударом Дональд Трамп дав інтерв'ю ABC News, в якому сказав, що відповідь має бути потужною і вона такою буде.