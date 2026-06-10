У МЗС Ірану пригрозили відповісти США за атаку

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що жодна атака з боку США не залишиться "без відповіді". Його заяву отримували після того, як США почали хвилю атак у відповідь за збитий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х і видання CNN .

"Незважаючи на поразку на полі бою, США вирішили перевірити свою рішучість. Наші потужні збройні сили не залишать без відповіді жоден напад чи загрозу", - написав Арагчі.

Він попередив, що військам США слід покинути регіон, якщо вони хочуть бути в безпеці.

"Історія Перської затоки сповнена глав, присвячених трагічній долі тих, хто вторгся ззовні", - резюмував міністр.

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Його заява прозвучала після того, як США завдали перших ударів по іранських системах ППО і радіолокаційних системах в районі Ормузької протоки.

До слова, іранські ЗМІ стверджують, що американські удари вразили два водосховища на півдні Ірану. Тим часом CNN пише, що США почали нову хвилю ударів у відповідь.

Також важливо зазначити, що перед публікацією Арагчі, у КВІР була заява, що вони нібито запустили ракети і дрони по цілях США на Близькому Сході. Однак жодних подробиць щодо перехоплення цілей чи якихось наслідків - поки що не було.