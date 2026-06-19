У МЗС Ірану пояснили, що відбувається із закриттям Ормузької протоки

За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства Ірану, Тегеран продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки морських шляхів у регіоні.

Багаї наголосив, що військові сили країни діють у межах підписаних раніше угод:

"Збройні сили Ісламської Республіки Іран відповідно до меморандуму про припинення війни від 28 червня 2026 року вжили необхідних заходів для забезпечення безпечного проходу торгових суден через Ормузьку протоку, і судноплавство в цьому районі продовжується", - заявив дипломатичний спікер.

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КВІР вимагає заблокувати протоку

Водночас всередині самого Ірану спалахнув конфлікт між дипломатами та військово-політичним крилом. Інше іранське агентство Tasnim, яке безпосередньо пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), випустило матеріал, у якому фактично засудило мирну позицію Міністерства закордонних справ.

Представники медіа КВІР відкрито закликали ігнорувати домовленості про припинення вогню: