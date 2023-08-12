МЗС Франції про удари РФ по Запоріжжю: такі дії не можуть залишатися безкарними

Франція категорично засудила російські ракетні удари по цивільних об'єктах та житлових кварталах у Запорізькій області, внаслідок чого 9 серпня були жертви та поранені серед мирних жителів. Париж розцінює такі атаки як воєнні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції.
"Ці удари знову були спрямовані на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, демонструючи неповагу Росії до всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона продовжує грубо порушувати", - наголошується у заяві.
Також у французькому відомстві нагадали, що глава МЗС країни Катрін Колонна неодноразово наголошувала, що такі дії "є воєнними злочинами, і не можуть залишатися безкарними".
Крім того, Париж обіцяє додаткову допомогу Україні, зокрема, у зміцненні потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку у плані зусиль щодо притягнення до відповідальності РФ за скоєні злочини.
"Франція віддана і залишатиметься прихильною до зміцнення військової підтримки України, зокрема, тісно співпрацюючи зі своїми партнерами у зміцненні ППО України. Зрештою, Франція повністю підтримує українські та міжнародні суди у боротьбі з безкарністю злочинів, скоєних Росією в Україні", - заявили в МЗС. Франції.
Російські окупанти завдавали ударів по Запоріжжю два дні поспіль - 9 та 10 серпня. У першому випадку противник випустив ракету Х-35 по житловому кварталу Шевченківського району, внаслідок чого троє людей загинули, дев'ять отримали поранення.
Після цього, 10 серпня, окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер", яка вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, працюючи у Запоріжжі. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, кількість поранених у результаті склала 19 людей, серед яких 4 дітей.
Крім того, 11 серпня внаслідок російських атак у Запорізькій області загинула мешканка Пологівського району. Ще двоє людей, мешканці сіл Преображенка та Мала Токмачка, отримали поранення та були госпіталізовані.
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