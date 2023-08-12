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МИД Франции об ударах РФ по Запорожью: такие действия не могут оставаться безнаказанными

Фото: Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Франция категорически осудила российские ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в Запорожской области, в результате чего 9 августа были жертвы и раненые среди мирных жителей. Париж расценивает такие атаки как военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции.

"Эти удары вновь были направлены на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, демонстрируя неуважение России ко всем принципам международного гуманитарного права, которые она продолжает грубо нарушать", - отмечается в заявлении.

Также во французском ведомстве напомнили, что глава МИД страны Катрин Колонна неоднократно подчеркивала, что такие действия "являются военными преступлениями и не могут оставаться безнаказанными".

Кроме того, Париж обещает дополнительную помощь Украине, в частности, в укреплении потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку в плане усилий по привлечению к ответственности РФ за совершенные преступления.

"Франция привержена и будет оставаться приверженной укреплению военной поддержки Украины, в частности, тесно сотрудничая со своими партнерами в укреплении ПВО Украины. Наконец, Франция полностью поддерживает украинские и международные суды в борьбе с безнаказанностью преступлений, совершенных Россией в Украине", - заявили в МИД Франции.

Удары РФ по Запорожью и области

Российские оккупанты наносили удары по Запорожью два дня подряд - 9 и 10 августа. В первом случае противник выпустил ракету Х-35 по жилому кварталу Шевченковского района, в результате чего три человека погибли, девять получили ранения.

После этого, 10 августа, оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой "Искандер", которая ударила по гостинице в центре города. В ООН сообщили, что их сотрудники часто останавливались в отеле Reikartz, работая в Запорожье. Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, количество раненых в итоге составило 19 человек, среди которых 4 детей.

Кроме того, 11 августа в результате российских атак в Запорожской области погибла жительница Пологовского района. Еще два человека, жители сел Преображенка и Малая Токмачка, получили ранения и были госпитализированы.

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