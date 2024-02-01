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МЗС Фінляндії вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за Росію

Фінляндія, Четвер 01 лютого 2024 16:53
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МЗС Фінляндії вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за Росію Архівне фото: МЗС Фінляндії вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за Росію (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство закордонних справ Фінляндії в рамках реформи вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Фінляндії.

Реформа розпочалася на основі урядової програми прем'єр-міністра Петтері Орпо восени 2023 року.

Під час реформи Міністерство закордонних справ перейде до однієї групи управління під керівництвом міністрів.

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У майбутньому буде три регіональні відділи: євроатлантичний відділ, відділ Азії та Океанії і відділ Африки, Близького Сходу і Латинської Америки.

Нова структура регіональних департаментів краще відображає поточну ситуацію і ставить, серед іншого, всі країни-члени НАТО і країни найближчого оточення ЄС під відповідальність одного і того ж департаменту. Ця зміна враховує посилення курсу України на ЄС.

Департамент РФ поглине інший відділ

Відправною точкою реформи Міністерства закордонних справ є зміни, що відбулися в зовнішній політиці та політиці безпеки Фінляндії. Різке погіршення міжнародного операційного середовища та геополітичні проблеми вимагають від Фінляндії здійснення сильного зовнішньополітичного впливу.

Водночас членство в НАТО відкриває нову можливість для зміцнення відносин з країнами-партнерами.

"Росія переходить у відділ Азії та Океанії. Ресурси та інвестиції зосереджені в стратегічно важливих для Фінляндії країнах", - додали у МЗС.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

Також в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з росіянами щодо продажу нерухомості в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.

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