МИД Финляндии решил ликвидировать департамент, который отвечал за Россию

Министерство иностранных дел Финляндии в рамках реформы решило ликвидировать департамент, который отвечал за Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Финляндии .

Реформа началась на основе правительственной программы премьер-министра Петтери Орпо осенью 2023 года.

Во время реформы Министерство иностранных дел перейдет к одной группе управления под руководством министров.

Финляндия усилит курс на взаимодействие с Украиной

В будущем будет три региональных отдела: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании и отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и ставит, среди прочего, все страны-члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента. Это изменение учитывает усиление курса Украины на ЕС.

Департамент РФ поглотит другой отдел

Отправной точкой реформы Министерства иностранных дел являются изменения, произошедшие во внешней политике и политике безопасности Финляндии. Резкое ухудшение международной операционной среды и геополитические проблемы требуют от Финляндии осуществления сильного внешнеполитического влияния.

В то же время членство в НАТО открывает новую возможность для укрепления отношений со странами-партнерами.

"Россия переходит в отдел Азии и Океании. Ресурсы и инвестиции сосредоточены в стратегически важных для Финляндии странах", - добавили в МИД.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также в правительстве Финляндии не одобрили три соглашения с россиянами по продаже недвижимости в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантсе.