У МЗС Фінляндії пояснили, чому Україна не може повторити фінський шлях вступу до НАТО

Як зазначила міністр, "на щастя Фінляндія змогла залишатися незалежною за останні 100 років".

За її словами, Фінляндія мала боротися проти російської або станом на тоді - радянської агресії, але, на щастя, змогла залишитися суверенною та незалежною.

"Тому нам удалося побудувати стабільне, стійке західне суспільство і мати демократію понад 100 років", - додала Валтонен.

Крім того, є інший аспект щодо збройних сил. "Звичайно, ми завжди ставилися дуже серйозно до нашої безпеки та інвестували значні кошти в оборону. І відколи ми стали членами Європейського Союзу 30 років тому, ми, звичайно, не просто стали членами ЄС, ми дуже тісно співпрацюємо у питаннях безпеки з нашою європейською родиною", - сказала голова МЗС.

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО. "Звичайно, особливо за останні 10 років ми дуже наблизилися до НАТО. І це допомогло, оскільки наші військові сили були майже повністю сумісні з НАТО", - наголосила Валтонен.

Вступ до НАТО

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія стала 31 членом НАТО у квітні 2023 року. Вступ Швеції затягується через позицію Туреччини та Угорщини.

Президенту США Джо Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", коли президент Фінляндії Саулі Нііністе зателефонував запитати про можливість приєднання країни до НАТО. Розмова відбулася після того, як Росія вторглася до України у 2022 році.

Водночас Україну зможуть прийняти в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. При цьому від київської влади вимагають демократичних реформ та реальної боротьби з корупцією.