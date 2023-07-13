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Україна буде в НАТО, а Путін вже зазнав поразки, - Байден

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Четвер 13 липня 2023 23:48
Україна буде в НАТО, а Путін вже зазнав поразки, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна обов'язково стане членом НАТО після того, як закінчиться війна з Росією.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що жодна країна не може доєднатись до Альянсу, поки на її території йде війна. Однак стосовно України немає сумнівів про членство в НАТО після завершення бойових дій - питання стоїть лише у тому, коли саме наша держава стане членом Альянсу.

"Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми - у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни", - заявив Байден.

Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вже зазнав поразки і зараз він має "справжню проблему з тим, як вибратись з цієї ситуації".

"Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу. Для нього немає можливості виграти війну в Україні", - сказав президент США.

Вступ України до НАТО

Україна активно прагне вступити до НАТО, щоб захистити свої кордони від подальших зазіхань зі сторони Росії, адже за членства, напад на нашу державу розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на якому союзники відмінили для України план дій щодо членства да запропонували гарантії безпеки на час до вступу.

З усіма результатами саміту для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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