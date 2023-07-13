Байден за “приблизно 3 секунди” погодився на вступ Фінляндії до НАТО, - NBC News

Президенту США Джо Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", після запиту Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", коли президент Фінляндії Саулі Ніїністе подзвонив запитати про можливість приєднання країни НАТО. Розмова відбулася після того, як Росія вторглася до України у 2022 році.

Американський президент під час сьогоднішньої зустрічі з фінським президентом також розповів, як він попереджав російського диктатора Володимира Путіна, що приведе НАТО до його порога, "якщо Москва працюватиме над послабленням оборонного альянсу".

"Можливо, ви пам’ятаєте, як я казав вам, я сказав нашому другові на Сході, що якщо він хоче фінляндизації НАТО, він доб’ється натовізації Фінляндії", - сказав Байден.

Байден у Фінляндії

У Фінляндії президент Байден зустрічається з президентом Фінляндії та лідерами інших Північної Європи, зокрема Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Очікується, що порядок денний візиту включатиме обговорення кліматичних змін, співпраці у сфері безпеки та нових технологій, включаючи 5G і технології штучного інтелекту. Ключовими темами під час візиту в Гельсінкі стануть питання клімату та чиста енергія.

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