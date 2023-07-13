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Байден за “приблизно 3 секунди” погодився на вступ Фінляндії до НАТО, - NBC News

Новость на русском →
США, Четвер 13 липня 2023 17:44
Байден за “приблизно 3 секунди” погодився на вступ Фінляндії до НАТО, - NBC News Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президенту США Джо Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", після запиту Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Байдену знадобилося "приблизно три секунди", щоб сказати "так", коли президент Фінляндії Саулі Ніїністе подзвонив запитати про можливість приєднання країни НАТО. Розмова відбулася після того, як Росія вторглася до України у 2022 році.

Американський президент під час сьогоднішньої зустрічі з фінським президентом також розповів, як він попереджав російського диктатора Володимира Путіна, що приведе НАТО до його порога, "якщо Москва працюватиме над послабленням оборонного альянсу".

"Можливо, ви пам’ятаєте, як я казав вам, я сказав нашому другові на Сході, що якщо він хоче фінляндизації НАТО, він доб’ється натовізації Фінляндії", - сказав Байден.

Байден у Фінляндії

У Фінляндії президент Байден зустрічається з президентом Фінляндії та лідерами інших Північної Європи, зокрема Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Очікується, що порядок денний візиту включатиме обговорення кліматичних змін, співпраці у сфері безпеки та нових технологій, включаючи 5G і технології штучного інтелекту. Ключовими темами під час візиту в Гельсінкі стануть питання клімату та чиста енергія.

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