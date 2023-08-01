В МИД Финляндии объяснили, почему Украина не может повторить финский путь вступления в НАТО

Как отметила министр, "к счастью, Финляндия смогла оставаться независимой за последние 100 лет".

По ее словам, Финляндия должна были бороться против российской или по состоянию на тогда - советской агрессии, но, к счастью, смогла остаться суверенной и независимой.

"Поэтому нам удалось построить стабильное, устойчивое западное общество и иметь демократию более 100 лет", - добавила Валтонен.

Кроме того, есть другой аспект, касающийся вооруженных сил. "Конечно, мы всегда относились очень серьезно к нашей безопасности и инвестировали значительные средства в оборону. И с тех пор как мы стали членами Европейского Союза 30 лет назад, мы, конечно, не просто стали членами ЕС, мы очень тесно сотрудничаем в вопросах безопасности с нашей европейской семьей", - сказала глава МИД.

У Финляндии есть очень тесные оборонные соглашения и сотрудничество с ближайшими партнерами и тесное сотрудничество с НАТО. "Конечно, особенно за последние 10 лет мы очень приблизились к НАТО. И это помогло, поскольку наши военные силы были почти полностью совместимы с НАТО", - почеркнула Валтонен.

Вступление в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31 членом НАТО апреле 2023 года. Вступление Швеции затягивается из-за позиции Турции и Венгрии.

Президенту США Джо Байдену понадобилось "примерно три секунды", чтобы сказать "да", когда президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил спросить о возможности присоединения страны к НАТО. Разговор состоялся после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

В то же время Украину смогут принять в НАТО только после окончания войны с Россией. При этом от киевских властей требуют демократических реформ и реальной борьбы с коррупцией.