МЗС Естонії про потреби України: отримала лише шосту частину обіцяних 155-мм снарядів

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми сьогодні обговорили потребу України в снарядах. Ми дуже вдячні всім країнам, які пообіцяли надати снаряди, але ситуація така, що коли ми говоримо про снаряди калібру 155 мм, то Україна поки що отримала лише шосту частину обіцяного", - заявив він.

Він додав, що 6 березня міністри оборони країн зберуться, щоб обговорити створення механізму спільних закупівель для постачання 1 млн боєприпасів калібру 155 мм.

"І ключовим у цьому є якомога інтенсивніші дії", - заявив Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро протягом кількох тижнів.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС має намір запропонувати тристоронній план забезпечення України необхідними боєприпасами.

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