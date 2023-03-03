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МИД Эстонии о потребностях Украины: получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов

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Пятница 03 марта 2023 21:36
МИД Эстонии о потребностях Украины: получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов. Запад должен немедленно ускорить поставки артиллерийских боеприпасов Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы сегодня обсудили потребность Украины в снарядах. Мы очень благодарны всем странам, которые пообещали предоставить снаряды, но ситуация такова, что когда мы говорим о снарядах калибра 155 мм, то Украина пока получила лишь шестую часть обещанного", - заявил он.

Он добавил, что 6 марта министры обороны стран соберутся, чтобы обсудить создание механизма совместных закупок для поставки 1 млн боеприпасов калибра 155 мм.

"И ключевым в этом является как можно более интенсивные действия", - заявил Рейнсалу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от стран ЕС снаряды на 1 млрд евро в течение нескольких недель.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен предложить трехсторонний план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами.

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