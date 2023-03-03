МИД Эстонии о потребностях Украины: получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов
Украина получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов. Запад должен немедленно ускорить поставки артиллерийских боеприпасов Киеву.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы сегодня обсудили потребность Украины в снарядах. Мы очень благодарны всем странам, которые пообещали предоставить снаряды, но ситуация такова, что когда мы говорим о снарядах калибра 155 мм, то Украина пока получила лишь шестую часть обещанного", - заявил он.
Он добавил, что 6 марта министры обороны стран соберутся, чтобы обсудить создание механизма совместных закупок для поставки 1 млн боеприпасов калибра 155 мм.
"И ключевым в этом является как можно более интенсивные действия", - заявил Рейнсалу.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от стран ЕС снаряды на 1 млрд евро в течение нескольких недель.
Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен предложить трехсторонний план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.