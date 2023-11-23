Блокада кордону с Польщею вже скоротила імпорт продуктів з Європи: чи можливий дефіцит

Блокада кордону Польщі з Україною, яка розпочалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. Товари будуть дорожчати, а певні позиції можуть зникнути з полиць в магазинах.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Олег Хоменко, генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Ситуація на кордоні дуже критична, тисячі вантажівок простоюють в чергах з обох боків кордону. Враховуючи обставини, що склалися, потік продукції саме з Європи по заблокованим напрямкам скоротився в рази, що призводить до додаткових витрат з боку як українських, так і європейських виробників", - сказав він.

Як зазначив Хоменко, наразі ми маємо блокування на догоду певних приватних інтересів деяких польських перевізників. "Такі перебої з постачанням на одній із головних транспортних артерій ні до чого доброго не призведуть. Окрім того, кожен день простою має свою вартість, зокрема оплата праці працівників, і суттєве похолодання призводить до ще більших додаткових витрат, які зрештою вплинуть на вартість продукції, ну і звичайно, за це заплатять кінцеві споживачі", - пояснив гендиректор УКАБ.

За його словами, загалом важко оцінити усі наслідки та загальні збитки розриву цього логістичного ланцюжка, оскільки в сучасному світі, особливо в умовах війни в нашій країні, будь-яка затримка з постачанням може дуже дорого вартувати.

Чи можливий дефіцит деяких продуктів в Україні

Хоменко повідомив, що наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України і відслідковувалася позитивна динаміка споживчих уподобань щодо таких продуктів.

"Тому блокування проходження кордону може призвести до зникнення певних позицій товарів на полицях в магазинах. Повторюсь, що від цього страждають як польські, так і українські виробники", - сказав експерт.

Він наголосив, що Україна самостійно виробляє більшість продуктів харчування для задоволення власного попиту, тому продовольчій безпеці України нічого не загрожує.

"В цій ситуації страждає український аграрний виробник, який в умовах низьких цін на вирощену продукцію та дорогу логістику змушений ще й додатково оплачувати простої автомобілів на кордонах. Також варто пам’ятати, що Україна виробляє в рази більше продовольства, ніж споживає і саме експорт продукції АПК є важливою складовою надходження коштів в державний бюджет. Тому подібне продовження блокування кордону однозначно негативно відобразиться на економічній стабільності нашої країни і потрібно оперативно вживати необхідних заходів для врегулювання ситуації", - додав гендиректор УКАБ.

Блокада кордону польськими перевізниками

Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.