У МЗС Данії викликали російського посла через анексію територій України

Данія викликає у Міністерство закордонних справ російського посла Володимира Барбіна через незаконну анексію територій України. Його чекає розмова з міністром.

Про це заявив глава МЗС Єппе Кофод, повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання DR.

Кофод засудив анексію Росією окупованих територій України. Він викликав російського посла, щоб провести з ним розмову. Це вже четвертий раз з початку повномасштабного вторгнення.

"Анексовані території вдвічі перевищують площу Данії. Цілком безглуздо, що ми бачимо це в Європі. Ми жорстко на це відреагуємо, і це буде тривала і жорстка боротьба, але ми продовжуватимемо доти, доки Україна не поверне собі свободу, Росія не зупиниться, і ми зможемо спокійно жити в Європі", - заявив міністр.

Очільник МЗС також наголосив, що ЄС посилить санкції проти Росії через незаконні "референдуми" та анексію.