У МЗС Данії викликали російського посла через анексію територій України

Данія викликає у Міністерство закордонних справ російського посла Володимира Барбіна через незаконну анексію територій України. Його чекає розмова з міністром.
Про це заявив глава МЗС Єппе Кофод, повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання DR.
Кофод засудив анексію Росією окупованих територій України. Він викликав російського посла, щоб провести з ним розмову. Це вже четвертий раз з початку повномасштабного вторгнення.
"Анексовані території вдвічі перевищують площу Данії. Цілком безглуздо, що ми бачимо це в Європі. Ми жорстко на це відреагуємо, і це буде тривала і жорстка боротьба, але ми продовжуватимемо доти, доки Україна не поверне собі свободу, Росія не зупиниться, і ми зможемо спокійно жити в Європі", - заявив міністр.
Очільник МЗС також наголосив, що ЄС посилить санкції проти Росії через незаконні "референдуми" та анексію.
Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Ряд країн вже відреагували на незаконні дії Кремля та заявили, що не визнають анексії, а США, Великобританія та Канада ввели додаткові санкції.
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