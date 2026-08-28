МЗС дало жорстку відповідь Росії на розмови про дипломатію

Що заявили в МЗС

"Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну", - йдеться в повідомленні відомства. У МЗС наголосили, що готовність Росії до миру варто оцінювати саме за діями, а не деклараціями.

Приклад - цілий день тривог у Києві

Як приклад у відомстві навели ситуацію в Києві 27 серпня - того дня в столиці оголошували 13 повітряних тривог через атаки російських дронів, а загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилини, тобто майже 15 годин.

За словами МЗС, росіяни запускали безпілотники невеликими групами, через що загроза для міста зберігалася протягом усього дня - це порушувало роботу транспорту, державних і міських служб та змушувало цивільних постійно переривати повсякденні справи.

У відомстві підкреслили, що для населених пунктів поблизу лінії фронту такі тривалі тривоги вже давно стали звичною реальністю. На думку МЗС, події в Києві показують, що Росія продовжує використовувати війну як інструмент тиску на цивільне населення.