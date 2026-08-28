МЗС дало жорстку відповідь Росії на розмови про дипломатію

У МЗС України заявили, що про реальні наміри Росії щодо завершення війни свідчать не дипломатичні заяви, а конкретні дії - Москва продовжує нарощувати військовий потенціал і атакувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у соцмережі X.
Що заявили в МЗС
"Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну", - йдеться в повідомленні відомства. У МЗС наголосили, що готовність Росії до миру варто оцінювати саме за діями, а не деклараціями.
Приклад - цілий день тривог у Києві
Як приклад у відомстві навели ситуацію в Києві 27 серпня - того дня в столиці оголошували 13 повітряних тривог через атаки російських дронів, а загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилини, тобто майже 15 годин.
За словами МЗС, росіяни запускали безпілотники невеликими групами, через що загроза для міста зберігалася протягом усього дня - це порушувало роботу транспорту, державних і міських служб та змушувало цивільних постійно переривати повсякденні справи.
У відомстві підкреслили, що для населених пунктів поблизу лінії фронту такі тривалі тривоги вже давно стали звичною реальністю. На думку МЗС, події в Києві показують, що Росія продовжує використовувати війну як інструмент тиску на цивільне населення.
Заява МЗС пролунала на тлі масштабної безперервної атаки Росії на Україну 27 серпня. Того дня експерт пояснив тактику ударів РФ по бізнесу - Київ та частина регіонів перебували під суцільною повітряною атакою протягом усього дня, а під прицілом ворога опинилися критична інфраструктура й склади торгових мереж.
Масштаб самої атаки був справді значним - з ранку Росія випустила по Україні понад 100 реактивних дронів, а загалом, починаючи з 07:00, окупанти запустили близько 140 ударних безпілотників, основною ціллю яких став Київ.