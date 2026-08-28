МИД дало жесткий ответ России на разговоры о дипломатии

Что заявили в МИДе

"Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну", – говорится в сообщении ведомства. В МИД подчеркнули, что готовность России к миру следует оценивать именно по действиям, а не декларациям.

Пример - целый день тревог в Киеве

В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в Киеве 27 августа - в тот день в столице объявляли 13 воздушных тревог из-за атак российских дронов, а общая продолжительность опасности достигла 872 минут, то есть почти 15 часов.

По словам МИД, россияне запускали беспилотники небольшими группами, из-за чего угроза для города сохранялась в течение всего дня - это нарушало работу транспорта, государственных и городских служб и заставляло гражданских постоянно прерывать повседневные дела.

В ведомстве подчеркнули, что для населенных пунктов у линии фронта такие длительные тревоги уже давно стали привычной реальностью. По мнению МИД, события в Киеве показывают, что Россия продолжает использовать войну как инструмент давления на гражданское население.