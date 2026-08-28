RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

МИД дало жесткий ответ России на разговоры о дипломатии

05:53 28.08.2026 Пт
2 мин
Киеву пришлось пережить 13 тревог и почти 15 часов опасности в сутки
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

В МИД Украины заявили, что о реальных намерениях России по завершению войны свидетельствуют не дипломатические заявления, а конкретные действия - Москва продолжает наращивать военный потенциал и атаковать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в соцсети X.

Что заявили в МИДе

"Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну", – говорится в сообщении ведомства. В МИД подчеркнули, что готовность России к миру следует оценивать именно по действиям, а не декларациям.

Пример - целый день тревог в Киеве

В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в Киеве 27 августа - в тот день в столице объявляли 13 воздушных тревог из-за атак российских дронов, а общая продолжительность опасности достигла 872 минут, то есть почти 15 часов.

По словам МИД, россияне запускали беспилотники небольшими группами, из-за чего угроза для города сохранялась в течение всего дня - это нарушало работу транспорта, государственных и городских служб и заставляло гражданских постоянно прерывать повседневные дела.

В ведомстве подчеркнули, что для населенных пунктов у линии фронта такие длительные тревоги уже давно стали привычной реальностью. По мнению МИД, события в Киеве показывают, что Россия продолжает использовать войну как инструмент давления на гражданское население.

Заявление МИД прозвучало на фоне масштабной непрерывной атаки России на Украину 27 августа. В тот день эксперт объяснил тактику ударов РФ по бизнесу - Киев и часть регионов находились под сплошной воздушной атакой в течение всего дня, а под прицелом врага оказались критическая инфраструктура и склады торговых сетей.

Масштаб самой атаки был действительно значительным - с утра Россия выпустила по Украине более 100 реактивных дронов, а всего, начиная с 07:00, кафиры запустили около 140 ударных беспилотников, основной целью которых стал Киев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД УкраиныВойна в УкраинеРоссийская Федерация