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МЗС Чехії виступило за реформування Ради Безпеки ООН

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Чехії виступило за реформування Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Чехії Яна Липовського у Twitter.

"Я погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - написав він.

Нагадаємо, Росія протягом квітня 2023 року головуватиме в Раді безпеки ООН . За умовами ротації вона змінить Мозамбік.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував головування Росії в Раді безпеки ООН.

Докладніше про головування Росії в Раді безпеки ООН можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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