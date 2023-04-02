RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Чехии выступил за реформирование Совбеза ООН

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Чехии выступило за реформирование Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липовского в Twitter.

"Я согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством является тот факт, что институт, который должен обеспечивать мир, перешел под контроль государства, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира своим варварским поведением", - написал он.

Напомним, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал председательство России в Совбезе ООН.

Более подробно о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНЧехияВойна России против Украины