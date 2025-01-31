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В МЗС Чехії попередили про переговорну "пастку" Путіна: про що мова

П'ятниця 31 січня 2025 12:04
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В МЗС Чехії попередили про переговорну "пастку" Путіна: про що мова Фото: Ян Ліпавський, голова Міністерства закордонних справ Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російську Федерацію (РФ) необхідно змусити прийняти Володимира Зеленського як президента суверенної нації. Це повинно бути однією з умов можливих переговорів між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує n-tv.

"Ми повинні змусити Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) прийняти Зеленського для переговорів і як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів. Путін, його міністр закордонних справ Лавров (Сергій Лавров, - ред.) і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною. Вони розмовляють з канцлером Німеччини Олафом Шольцем або американським президентом, але не з українцями", - заявив міністр.

Ліпавський додав, що Росія бажає, щоб Захід повірив у те, що українська влада нібито не здатна вести переговори, у зв'язку з чим важливо не потрапити в цю пастку.

Можливі переговори між Україною та Росією

Раніше Зеленський наголошував на тому, що Києву необхідні гарантії безпеки перед тим, як повернутися за стіл переговорів.Зокрема стверджував, що якщо 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп захоче примусити російського диктатора до миру - у нього це вдасться.

Окремо додамо, що після інавгурації голова Білого дому звернувся до Путіна, закликавши найближчим часом укласти угоду про припинення війни. Він також пригрозив Росії додатковими митами та санкціями.

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