В МИД Чехии предупредили о переговорной "ловушке" Путина: о чем речь

Российскую Федерацию (РФ) необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует n-tv.

"Мы должны заставить Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров (Сергей Лавров, - ред.) и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", - заявил министр.

Липавский добавил, что Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.