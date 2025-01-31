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В МИД Чехии предупредили о переговорной "ловушке" Путина: о чем речь

Пятница 31 января 2025 12:04
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В МИД Чехии предупредили о переговорной "ловушке" Путина: о чем речь Фото: Ян Липавский, глава Министерства иностранных дел Чехии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российскую Федерацию (РФ) необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует n-tv.

"Мы должны заставить Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров (Сергей Лавров, - ред.) и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", - заявил министр.

Липавский добавил, что Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

Возможные переговоры между Украиной и Россией

Ранее Зеленский отмечал, что Киеву необходимы гарантии безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров, в частности утверждал, что если 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп захочет принудить российского диктатора к миру - у него это удастся.

Отдельно добавим, что после инаугурации глава Белого дома обратился к Путину, призвав в ближайшее время заключить соглашение о прекращении войны. Он также пригрозил России дополнительными пошлинами и санкциями.

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