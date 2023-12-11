МЗС Чехії: будь-який мир має бути повністю схвалений українцями

Будь-які рішення щодо миру з Росією для припинення війни мають бути повністю схвалені українцями.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
За його словами, Чехія є активним прихильником формули миру президента України Володимира Зеленського, адже "це шлях уперед".
"Але я повторюю щоразу, коли мені запитують, що будь-який мир має бути повністю схвалений українцями. Його не можна нав'язувати чи диктувати українцям. Він має поважати територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Ліпавський.
Глава МЗС Чехії також застеріг проти будь-якого перемир'я між Україною та Росією на кшталт Мінської угоди.
"І проти чого я застерігаю, то це проти якоїсь Мінської угоди чи якоїсь варіації перемир'я, які тільки відкриють Росії шлях до переозброєння, підготовки армій до наступного раунду через кілька років", - зазначив він.
Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів:
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу".
Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів РФ має:
Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.
При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.
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