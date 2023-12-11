МИД Чехии: любой мир должен быть полностью одобрен украинцами

Любые решения относительно мира с Россией для прекращения войны должны быть полностью одобрены украинцами.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
По его словам, Чехия является активным приверженцем формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, ведь "это путь вперед".
"Но я повторяю всякий раз, когда мне спрашивают, что любой мир должен быть полностью одобрен украинцами. Его нельзя навязывать или диктовать украинцам. Он должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Липавский.
Глава МИД Чехии также предостерег против любого перемирия между Украиной и Россией по типу Минского соглашения.
"И против чего я предостерегаю, это против какого-то Минского соглашения или какой-то вариации перемирия, которые только откроют России путь к перевооружению, подготовке армий к следующему раунду через несколько лет", - отметил он.
Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов:
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу".
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров РФ должна:
Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.
При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.
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